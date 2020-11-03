3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белку-летягу впервые в Беларуси сняли на видео днем, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Почти год назад мы сняли первое для Беларуси видео с этим краснокнижным грызуном. Но все кадры были ночные. Теперь белка-летяга попала в объектив автоматической фотокамеры в светлое время суток", - рассказали в АПБ.

Как отметили в общественной организации, белки-летяги - ночные осторожные зверьки, поэтому их сложно увидеть. Живут в основном в старых еловых лесах с ольхой, осиной и березой.

Поиски грызуна проходили в соответствии с инициативой "Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!" Она реализуется АПБ в партнерстве с Городокским лесхозом, эколого-краеведческим общественным объединением "Неруш" и НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. Инициатива является частью проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне" ("Экомониторинг"). Этот проект финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.-0-