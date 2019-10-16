Белла Хадид названа самой красивой женщиной планеты

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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире. Об этом сообщает
Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел собственное исследование, рассчитав “идеальность” некоторых знаменитостей по формуле "золотого сечения".
Де Сильва измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти звезд. Лицо Беллы Хадид. по его расчетам, максимально приближено к "золотому сечению" - 94, 35%.
Второе место в рейтинге Де Сильвы - у певицы Бейонсе с показателем 92,44%, на третьем - актриса Эмбер Херд с 91,85%.
В десятку вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.-0-