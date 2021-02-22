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Калейдоскоп
22 февраля 2021, 08:50

Белла Хадид показала архивные кадры с отдыха и порадовала Instagram

Белла Хадид. Фото из Instagram
Белла Хадид. Фото из Instagram

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в Instagram свежий пост и восхитила фолловеров.

Девушка изучала свои архивные кадры и обнаружила несколько снимков с видео из отпуска. Белла Хадид решила разместить в социальной сети фотографии, где она запечатлена в пикантном виде со своими подругами. Девушки отлично проводили время и катались на машине для гольфа. Впрочем, поклонников самой красивой женщины в мире больше привлек ее внешний вид на кадрах.

Модель предпочла провести отдых в белом бикини, на бедрах она повязала синий платок, а также примерила множество разнообразных аксессуаров. Пост понравился юзерам, которые оставили массу восторженных комментариев и почти 1,9 млн лайков. -0-

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