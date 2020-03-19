Белла Хадид показала провокационные снимки с фотосессии и лишила фанатов дара речи

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модель Белла Хадид, которую ранее признали "Самой красивой женщиной в мире", поделилась в Instagram несколькими пикантными кадрами со съемки для корейского Vogue.

Американская модель примерила черную блестящую юбку ниже колен, а на руках у нее красуются высокие перчатки. Впрочем, это мало кому было интересно, ведь все внимание приковала фигура и формы Хадид, которые она прикрыла только полоской из латекса.

Дерзкая фотосессия модели впечатлила поклонников и юзеров Instagram, однако это не первый раз, когда "Самая красивая женщина в мире" делится своими пикантными снимками. -0-