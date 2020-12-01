Белла Хадид порадовала фолловеров новыми смелыми кадрами

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в Instagram новый пост.

Звезда модного подиума предстала перед камерой в ярком и смелом образе. Для фотосессии Белла Хадид выбрала зеленое мини-платье с пикантным декольте. Для полноты картины она примерила большие серьги, а стилисты поработали над ее прической.

Снимки получились интересными и смелыми, а фолловеры не смогли пройти мимо и оставили в адрес Беллы Хадид множество восторженных комментариев. К слову, пост быстро собрал почти 800 тысяч лайков. -0-