Белла Хадид порадовала поклонников архивными кадрами из соблазнительной фотосессии

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, порадовала своих многочисленных фолловеров новыми снимками в Instagram.

Девушка решила продемонстрировать многомиллионной публике пикантные архивные кадры, которые были сделаны во время одной из фотосессий для модного бренда. В кадре Белла Хадид позирует в нескольких разных купальниках, а после она примеряет впечатляющий наряд. Все снмки были сделаны на берегу моря.

Разумеется, фотографии пришлись по вкусу фолловерам модели, которые за непродолжительное время оставили более 1,5 миллиона лайков и множество восхищенных комментариев. -0-