Белла Хадид снялась в очень смелой фотосессии для модного бренда

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, порадовала своих подписчиков в Instagram новыми смелыми кадрами.

В этот раз звезда модного подиума приняла участие в фотосессии для одного модного бренда, а результаты своих смелых экспериментов опубликовала в соцсетях. Белла Хадид примерила несколько различных откровенных нарядов, а в какой-то момент предстала перед камерой и вовсе топлес.

Фотографии с участием Беллы Хадид вызвали массу эмоций у многочисленных фолловеров, которые завалили девушку комплиментами и миллионами лайков. -0-