Белла Хадид вернула в моду прозрачный топ из начала 2000-х - фото

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Белла Хадиди, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, решила выйти в свет в необычном наряде и запустила новый тренд. Об этом пишет Vogue.

Звезду модных подиумов запечатлели на улице в Бруклине, когда она выбрала для похода в кафе прозрачный топ, очень популярный в начале 2000-х. Кроме этого, девушка дополнила образ голубыми рваными джинсами, черными острыми туфлями и прозрачным лонгсливом.

Фото Vogue

Эксперты сразу отметили, что последний предмет гардероба Беллы Хадид, так популярный в начале 2000-х, в скором времени вернется в моду. -0-