Белок рыбы-вампира поможет людям победить депрессию

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые нашли способ контролировать человеческий мозг, используя белок существа под названием рыба-вампир. Этот вид является одним из самых древних, он жил на Земле задолго до человека, сообщает "МИР 24" со ссылкой на журнал Neuron.

Рыбы-вампиры, или миноги, появились около 360 млн лет назад. Они ведут паразитический образ жизни, прикрепляясь к бокам рыб или китов и высасывая кровь.

Представители Вашингтонского университета обнаружили, что в организме "вампиров" содержится особый белок парапинопсин. Ген белка оказался способен контролировать взаимодействие нейронов и поступление химических веществ в мозг. Ученые отметили, что подавление нейронов может в конечном итоге "отключить" расстройства настроения и нежелательного поведения, такие как депрессия и зависимости. Важно, что белок является светочувствительным, то есть его активностью можно управлять при помощи лучей света.

Белки, подобные парапинопсину, носят общее название GPCR (рецепторы, сопряженные с G-белком). Они появились на ранней стадии эволюции и есть у всех организмов, от бактерий до человека.

У млекопитающих их не менее 850. Эти белки контролируют все, начиная от частоты сердечных сокращений и заканчивая накоплением жира, вознаграждением и реакциями на стресс. GPCR также хорошо реагируют на химические вещества, такие как дофамин и серотонин, которые влияют на настроение людей.

"Некоторые из путей GPCR очень консервативны на протяжении миллионов лет эволюции, и это позволило нам взломать их с помощью парапинопсина", - отметил участник исследования Брайан Копитс.

Ученые отметили, что открытие поможет им расширить знания о внутренней работе мозга и определить новые методы лечения стресса, депрессии, зависимости и хронических болей. Известно, что депрессия повышает риск сердечных приступов и инсультов.-0-