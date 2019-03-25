Белоруска произвела фурор на шоу "Песни" на ТНТ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанка Елисавета Илларионова исполнила песню собственного сочинения и прошла отбор в шоу "Песни" на телеканале ТНТ. Видео с выступлением талантливой белоруски недавно появилось на
Девушка выступает под псевдонимом Лиса. Пройдя отборочный тур на шоу, она решила исполнить членам жюри песню собственного сочинения под названием "Чайки" и покорила их своими вокальными данными.
Лидеры лейбла Black Star и творческого объединения "Газгольдер" — Тимати и Баста единогласно заявили о том, что бобруйчанка проходит в следующий этап конкурса.
По словам самой Елисаветы, писать песни ее никто не учил. Она пела песни со своей мамой, которая играла на гитаре. Спустя какой-то время девушка попросила ее показать пару аккордов и постепенно стала сама серьезно заниматься вокалом и созданием собственных композиций.
У Лисы есть две родных сестры и один брат, а также четверо приемных братьев: "Это бесконечно тяжело". Но девушка хотела, чтобы ее большая семья могла ей гордиться, на шоу она как никогда ощутила поддержку семьи, хоть она сейчас и далеко.-0-
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