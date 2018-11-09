Белорусы смогут увидеть звездопад 12-13 ноября

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут наблюдать пик звездопада Северные Тауриды в ночь 12-13 ноября. Об этом сообщает сайт In-the-sky.org.

На пике Северных Таурид наблюдатель может заметить не больше 10 метеоров в час. Искать Тауриды на ночном небе нужно на Юго-Востоке рядом с созвездием Тельца: радиант метеорного потока, то есть точка, откуда, как кажется земному наблюдателю, вылетают "падающие звезды", находится в этом созвездии. Метеоры представляют собой треки сгорающих в атмосфере Земли частичек пыли кометы Энке.

Отдельные метеоры из этого потока можно будет разглядеть до 30 ноября.-0-