Белорусы смогут увидеть звездопад 12-13 ноября

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут наблюдать пик звездопада Северные Тауриды в ночь 12-13 ноября. Об этом сообщает сайт In-the-sky.org.
На пике Северных Таурид наблюдатель может заметить не больше 10 метеоров в час. Искать Тауриды на ночном небе нужно на Юго-Востоке рядом с созвездием Тельца: радиант метеорного потока, то есть точка, откуда, как кажется земному наблюдателю, вылетают "падающие звезды", находится в этом созвездии. Метеоры представляют собой треки сгорающих в атмосфере Земли частичек пыли кометы Энке.
Отдельные метеоры из этого потока можно будет разглядеть до 30 ноября.-0-
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