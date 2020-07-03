Белоснежка? Пение трехлетней девочки расслабляет лошадей - видео

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии смогла записать на видео пение местной Белоснежки.

Сказочной героиней оказалась трехлетняя девочка, которая обожает все свое время проводить на ферме с животными. В частности, малышку любят коровы и собаки, однако больше остальных ей симпатизируют лошади.

Эти величественные создания тут же оказываются рядом, когда трехлетняя девочка начинает петь. Ее вокальные данные успокаивают животных, а также расслабляют лошадей. В один из таких моментов мама юной Белоснежки запечатлела ее общение с обитателями фермы на видео.

Пользователи сети оказались в восторге от кадров, а также отметили в комментариях, что вся картина вызывает только умиление.