Белые медведи поссорились из-за добычи и попали на видео

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотоловушка в национальном парке "Русская Арктика" смогла запечатлеть противостояние двух белых медведей. Кадры разместили в YouTube.

Ссора двух белых медведей произошла на берегу мыса Желаний. Животные нашли на пляже тушу моржа и принялись выяснять, кто заберет добычу. Сначала они рычат друг на друга, а после встают на задние лапы. Также медведи вырывают друг у друга мясо, однако, в конце концов, решили договориться и начали совместную трапезу.

Работники парка рассказали, что на берег мыса стало часто выбрасывать туши моржей, поэтому тут все чаще появляются белые медведи. Фотоловушка делает такие кадры и в объектив камеры попадают моменты, как животные делят добычу и выстраивают иерархию. -0-