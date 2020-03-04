Белые медвежата-близнецы впервые вышли из пещеры в зоопарке Бремерхафена

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В декабре прошлого года в Бремерхафенском зоопарке (Германия) белая медведица Валеска родила близнецов. Всю зиму медвежата провели в пещере с мамой, а 3 марта впервые покинули ее и отправились самостоятельно исследовать просторы зоопарка, сообщает немецкое издание Trierischer Volksfreund.

Медвежата неуклюжими шагами гуляли по окрестностям, стараясь при этом не упускать из виду маму, которая была неподалеку. По случаю первого выхода из пещеры малышкам предложили "взрослое" блюдо - мясные фрикадельки, до этого они питались исключительно молоком матери.

Ожидается, что посетители смогут увидеть медвежат-близнецов уже в конце марта. К этому времени новые обитательницы зоопарка получат свои имена, а также смогут привыкнуть к воде - с помощью бассейна-лягушатника, который установлен рядом с их пещерой.

Близнецы родились 8 декабря 2019 года, их вес при рождении составлял около 600 г. Все это время за ними и их мамой Валеской присматривали с помощью камер видеонаблюдения. Сотрудники зоопарка смогли лично обследовать маленьких медвежат только после того, как они покинули пещеру.-0-

Фото Mohssen Assanimoghaddam / dpa