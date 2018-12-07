Бенедикт Камбербэтч попал на обложку украинского учебника по литературе

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Бенедикт Камбербэтч появился на обложке украинского учебника по зарубежной литературе старших классов, сообщает BBC.

Создатели учебного пособия пояснили, что данное изображение было выбрано специально. В учебнике есть глава об образах Гамлета в разных странах, где рассказывается и о Камбербэтче.

Кроме того, такой подход, по мнению авторов учебника, привлечет гораздо больший интерес современных школьников к литературе и побудит их к чтению.-0-

Фото издательство "Грамота"