Бенедикт Камбербэтч попал на обложку украинского учебника по литературе

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Бенедикт Камбербэтч появился на обложке украинского учебника по зарубежной литературе старших классов, сообщает BBC.
Создатели учебного пособия пояснили, что данное изображение было выбрано специально. В учебнике есть глава об образах Гамлета в разных странах, где рассказывается и о Камбербэтче.
Кроме того, такой подход, по мнению авторов учебника, привлечет гораздо больший интерес современных школьников к литературе и побудит их к чтению.-0-
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