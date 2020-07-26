Бэнкси пожертвовал для аукциона на нужды больницы в Вифлееме триптих

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский уличный художник Бэнкси выставил на аукцион три картины. Деньги от продажи произведений пойдут на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby's, который проведет 28 июля торги "От Рембрандта до Рихтера".

На торги выставляется триптих "Вид на Средиземное море, 2017", предварительная оценка которого - от 800 тыс. до 1,2 млн фунтов стерлингов ($1-$1,5 млн). Картины выполнены в стиле романтических морских пейзажей XIX века, за исключением современных спасательных жилетов и кругов, выброшенных на берег.

"На аукционе "От Рембрандта до Рихтера" этот триптих находится в галереях Sotheby's вместе с работами некоторых величайших художников-пейзажистов, таких как Беллотто, ван Гойен и Тернер. Работы Бэнкси в то же время стоят особняком благодаря их мощному политическому посланию", - цитирует телеканал Sky News главу отдела современного европейского искусства аукционного дома Алекса Бранчика.

Ранее эти картины висели в лобби отеля, который Бэнкси открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. В гостинице под названием The Walled Off Hotel ("Отгороженный отель") 10 номеров, каждый из которых украшен работами Бэнкси.

Всего в рамках торгов в Лондоне коллекционерам будут предложены более 70 работ, охватывающих более чем пятисотлетнюю историю искусства. Среди предложенных произведений есть картины Жоана Миро (оценочная стоимость $25-$37,5 млн), Фрэнсиса Бэкона ($15-$22,5 млн), Анри Матисса ($10-$15 млн), Рембрандта ($15-$20 млн), Пабло Пикассо ($7,5-$11,3 млн), Дэвида Хокни ($5-$7,5 млн), Герхарда Рихтера ($11-$15 млн), скульптура "Стоящая женщина" Альберто Джакометти ($5-$7,5 млн).

Бэнкси до сих пор удается сохранять в тайне свою личность – никому не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.

Работы Бэнкси пользуются большой популярностью. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который был номинирован на премию "Оскар".-0-