Бэнкси представил миру новую работу в Великобритании - фото

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый уличный художник Бэнкси сделал новую работу, которая позже появилась в его официальном Instagram.

На граффити изображена девочка, которая вместо обруча крутит покрышку от велосипеда. Что примечательно, рядом к столбу прицеплен байк, который лишен заднего колеса. Очевидно, что девочка сняла "обруч" с него.

Предыдущие несколько работ Бэнкси были посвящены пандемии, однако этот арт кардинально отличается. Каждый увидит в нем разный смысл, но многие сходятся во мнении, что таким образом художник пытался напомнить людям о важности веселья, даже в такие сложные времена. За сутки снимок граффити собрал в социальной сети около 2 млн лайков. -0-