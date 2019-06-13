Бэнкси сделал новое граффити в аэропорту Лондона

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный британский стрит-арт-граффитист Бэнкси стал автором новой работы, фотографию которой опубликовал в Instagram.

Художник нарисовал картину прямо на закрытом проходе аэропорта Хитроу в Лондоне. Его холстом стала дверь, которая ведет в зону таможенного контроля пассажиров, прибывающих в Соединенное Королевство из ЕС.

Новое граффити отображает текущие дела в стране, которая собирается покинуть Европейский союз. На дверях изображена крыса и надпись KEEP OUT ("Вход запрещен"), у которой отвалилась буква T. Именно этой частью слова грызун пытается разбить замок.

Меньше чем за сутки запись в Instagram набрала более 700 тыс. лайков. Бэнкси - современный художник, личность которого до сих пор неизвестна. В своих работах он поднимает глобальные общественные темы, а для создания картин использует трафарет, потому что за ним ведут охоту журналисты и полиция, которая уже несколько раз предъявляла художнику обвинения в вандализме и порче имущества.-0-