Бэнкси сообщил, что рад тому, что его работу в Бристоле испортили

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23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анонимный андерграундный художник стрит-арта Бэнкси сообщил, что "рад" тому, как его последнюю работу испортили вандалы, передает The Independent.
"Я рад, что моя работа подверглась нападению вандалов, изначальный набросок был значительно лучше", – написал Бэнкси на своей странице в Instagram. Речь идет о произведении в Бристоле. Работа английского художника появилось на стене здания накануне Дня Святого Валентина. На нем молодая девушка целится из рогатки в небо, а справа сверху появляется красный взрыв.-0-