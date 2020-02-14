Бэнкси создал граффити ко Дню святого Валентина

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский уличный художник Бэнкси сделал подарок родному городу Бристоль ко Дню святого Валентина - создал граффити, сообщает Reuters.

На одном из домов в районе Бартон-Хилл в Бристоле появилось граффити. На нем изображена маленькая девочка, которая держит в руке рогатку. А вверху, на месте предполагаемого выстрела, - ярко-красные брызги, напоминающие салют или букет цветов.

Граффити появилось утром 13 февраля, за день до праздника влюбленных. Изначально личность художника, подарившего рисунок городу, не была известна.

Однако эксперт творчества Бэнкси Джон Брандлер предположил, что произведение вполне может принадлежать Бэнкси, пишет британская газета The Guardian. "Я бы сказал, что это Бэнкси, - говорит Джон Брандлер. - Рисунок прост, что отличает стиль уличного художника. На мой взгляд, он прекрасен".

Утром 14 февраля Бэнкси поместил фото граффити в Instagram. Художник часто подтверждает свои работы, публикуя их изображения в социальной сети или на своем веб-сайте.

Фото Reuters

Уличное искусство Бэнкси привлекает внимание к социальным проблемам, особенно часто его граффити появляются в преддверии праздников.

В декабре 2019 года неуловимый художник осветил проблему бездомных. На рождественском граффити в городе Бирмингем (Великобритания) были изображены два летящих северных оленя, которые тянули на санях бездомного с уличной скамьи. -0-