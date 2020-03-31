"Бензина на все!" Колесо грузовика оторвалось во время поездки и "заскочило" за покупками на заправку - видео

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный инцидент запечатлели камеры наружного видеонаблюдения в американском штате Нью-Йорк.

На кадрах видно, как издалека по дороге к заправке приближается грузовик. В какой-то момент у него отрываются два задних колеса, которые продолжили мчаться по трассе. Одно из них улетело в сторону и продолжило мирно прыгать по асфальту, а вот другое - отправилось за "покупками" на АЗС.

Колесо на большой скорости влетело прямо в стеклянную дверь. К счастью, никто из людей не выходил в этот момент из здания, поэтому обошлось без травм. Также быстро удалось остановиться и еще больше не набедокурить водителю большегруза, который тут же съехал с дороги.-0-