Берег Австралии покрылся огромным слоем пены - видео

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восточное побережье континента полностью покрыто многометровым слоем морской пены. Об этом сообщает телеканал 7News.

Причиной такого необычного явления стал недавний шторм, который прошелся вблизи берега. Ураган стал одним из самых сильных за последние несколько десятков лет.

Разумеется, местные жители и туристы не смогли упустить возможности оценить на себе природную "пенную вечеринку". Люди отправляются на берег и делают потрясающие кадры. К слову, это явление редкое и случается один раз в несколько лет. -0-

And there he goes...



As Australia's east coast continues to be pummelled with extreme weather, one side effect has been a source of fun for locals. This extreme sea foam was captured at Froggy Beach, Gold Coast.



Credit: Todd Hyland via Storyful pic.twitter.com/ZWCbRI0Gkt — The Australian (@australian) December 15, 2020