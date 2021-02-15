Беременная девушка восхитила сеть своим очень оригинальным косплеем (Фото)

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit молодой человек из Англии показал свою беременную жену и впечатлил сеть.

Парень опубликовал фото девушки, однако восторг юзеров вызвало не положение женщины, а ее гениальный косплей. Как сообщил мужчина, у его супруги на работе должна была пройти костюмированная вечеринка, поэтому пара ответственно подошла к выбору костюма. Они долго думали, какого персонажа изобразить и как обыграть беременность жены.

В какой-то момент к ним пришла гениальная идея, которую жители Англии и реализовали. Девушка решила, что с животом она может идеально показать растолстевшего Тора из последней части "Мстителей".

Парочка почти точь в точь подобрала наряд, а усы и борода завершили образ. Результат получился великолепный, а юзеры оценили творческий замысел парочки. Пост с фото быстро собрал десятки тысяч лайков и множество восхищенных комментариев. -0-