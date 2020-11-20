Беременная Эмилия Ратаковски показала новые фото и получила в ответ критику

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская супермодель и бизнес-леди Эмилия Ратаковски опубликовала в Instagram новый пост, который вызвал у фолловеров смешанные чувства.

На фото 29-летняя звезда предстала в легких белых штанах и коротком топе, который подчеркнул бюст Ратаковски. Изюминкой фотографии стал округлившийся живот модели. Девушка завершила образ соломенной шляпой и аккуратным украшением на шеи.

Эмилия Ратаковски не стесняется и уже долгое время выкладывает беременные фото. О своем положении она рассказала несколько недель назад. Впрочем, не всем пришлись по вкусу новые кадры. Многие раскритиковали внешний вид супермодели, что и поспешили высказать в комментариях. Подписчики испытали смешанные чувства, однако оставили под постом около 1,4 млн лайков. -0-