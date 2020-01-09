Беременная Мила Йовович набрала более 20 килограмм

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Мила Йовович за время беременности набрала 22 килограмма, и поклонники звезды не смогли сразу ее узнать.

Актриса сама призналась в соцсетях, что текущая беременность дается ей с трудом и из-за этого она набрала рекордные 22 килограмма. Ее внешний вид сильно изменился, и поклонники были ошарашены свежими снимками.

Мила Йовович старается больше времени проводить на свежем воздухе и не отказывает себе в разнообразной еде. Фото впечатлило поклонников, которые пожелали актрисе успехов и здоровья. Впрочем, актрису не очень волнует ее внешний вид, ведь с ребенком все хорошо и для нее это самое главное.-0-