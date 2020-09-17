Беременная Наталья Подольская снялась для модного журнала

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram новый снимок, который впечатлил фолловеров звезды.

Знаменитость показала обложку журнала, для которого она попозировала в обтягивающем наряде. Девушка продемонстрировала свой округлившийся живот, на что пользователи только завалили Наталью Подольскую положительным отзывами.

Юзеры в комментариях отметили, что звезда выглядит потрясающе и очень эффектно. Неудивительно, что пост за непродолжительно время собрал десятки тысяч лайков. К слову, Наталья Подольская ждет второго ребенка. -0-