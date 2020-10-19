Беременная Наталья Подольская умилила фанатов домашним фото

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беременная Наталья Подольская постоянно радует фанатов снимками, которые она активно делает во время второй беременности.

На этот раз она разместила в сети фото в домашнем шелковом халате. Подольская трогательно поддерживает живот. Певица находится на позднем сроке: они ожидают мальчика. Этот секрет раскрыли по телевидению родственники звезды.

Фанаты отметили, что снимок очень милый - беременность очень к лицу Наталье. Они пожелали ей и ее семье всего самого лучшего.-0-