Беременную женщину из Великобритании спас от смерти ее нерожденный сын

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушку из Соединенного Королевства спас от смерти собственный ребенок, который еще не родился, сообщает Daily Mirror .

29-летняя жительница Великобритании Кэти Беннет смогла забеременеть. На восьмой неделе у нее прошло плановое УЗИ, во время которого врачи не только обследовали плод, но и обнаружили у девушки рак мочевого пузыря. Так сын спас свою маму, еще не родившись.

Будущие родители стали бить тревогу, когда у женщины начались кровотечения. Обследование показало, что с ребенком все хорошо, а вот у матери проблемы и ей необходима срочная операция.

Врачи предупредили британку, что хирургическое вмешательство во время беременности увеличивает шансы выкидыша, но девушка решила рискнуть. Медики не стали прибегать к общему наркозу, а провели операцию по удалению опухоли с помощью анестезии, которую используют при кесаревом сечении.

Ребенок во время операции не пострадал, а после родов маме провели еще одно УЗИ, которое показало, что у нее еще осталась небольшая опухоль. Мальчик родился здоровым, а девушка продолжает лечение, чтобы полностью избавиться от недуга. -0-