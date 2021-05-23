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Калейдоскоп
23 мая 2021, 09:00

Березовые сережки лопаются - пора сеять хлеб. Что еще нужно знать о 23 мая?

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Симон Зилот. В этот день искали клады и верили, что искателям особенно помогает апостол Зилот. Апостола Симона Зилота считают "распорядителем" над всем зеленым покровом земли. В день памяти святого апостола Симона землю считали именинницей. В этот день не выезжали на пашню - пахота в Симонов день считалась большим грехом. Даже кольев не вбивали, чтобы не нарушить ее покой.

Народное поверье утверждало, что в Симонов день на лугах появляются самые полезные и целебные травы, что Симон именно в этот день дает травам чудодейственную силу. И в Симонов день селяне впервые выходили собирать лекарственные травы. Говорили: "На Зилота собирай зелье у болота". Знатоки копали молодые целебные коренья, запасались древесной корой, соцветьями с разных деревьев и кустарников.

Березовые сережки лопаются - пора сеять хлеб.

Утром пчелы весело и быстро летают - к погожему дню. До рассвета слышно пение птиц - к дождю.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Католики празднуют Сошествие Святого Духа.

Православные верующие чтут память апостола Симона Зилота, блаженной Таисии.

Православные верующие празднуют Киево-Братскую икону Божией Матери.

ИМЕНИНЫ

православные: Таисии, Анисима, Куприяна, Семена;

католические: Михала, Ренаты, Яна.

СОБЫТИЯ

1977 год - спектаклем "Тигренок Петрик" Г.Янушевской и Я.Вильковского открылся Могилевский областной театр кукол.

1996 год - белорусский военный летчик Владимир Карват совершил подвиг, ценой своей жизни предотвратив падение потерпевшего аварию самолета на населенные пункты. Указом Президента Республики Беларусь от 21 ноября 1996 года уроженцу Бреста военному летчику 1-го класса, начальнику военно-огневой и тактической подготовки авиационной базы (Барановичи) подполковнику Владимиру Карвату первому в стране присвоено звание Героя Беларуси (посмертно).

1997 год - Президент Российской Федерации Борис Ельцин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписали Устав Союза Беларуси и России, определяющий основные параметры интеграционного процесса двух стран.

2001 год - (22-23 мая) - на конференции 120 стран и ряда неправительственных организаций в Стокгольме была подписана Международная конвенция по стойким органическим загрязнителям. Является первым международным договором, предусматривающим запрет на использование наиболее опасных в экологическом отношении химических веществ.

РОДИЛИСЬ

1888 год - Руммель Кароль, белорусский, российский и польский спортсмен (конный спорт, преодоление препятствий). Первый из уроженцев Беларуси - участник Олимпийских игр. В 1910-е годы служил в российской армии и включен в состав олимпийской команды России для участия в V Олимпийских играх (1912). На олимпийском турнире получил тяжелую травму, но выступление закончил (31-е место). За проявленное мужество по приказу короля Швеции Густава V награжден специальной золотой медалью. Умер в 1967 году.

1906 год - Останкова Мария Яковлевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1956). В 1952-1965 годах работала в Гродненском областном драматическом театре. Исполняла преимущественно роли лирических героинь. Среди них: Полина, Кручинина ("Доходное место", "Без вины виноватые" А.Островского), Наташа ("На дне" М.Горького), Соня ("Дядя Ваня" А.Чехова) и др. Дата смерти неизвестна.

1911 год - Егоров Юрий Алексеевич, белорусский архитектор и исследователь архитектуры, педагог, доктор искусствоведения (1951), профессор (1952). В 1935 году окончил Московский архитектурный институт. С 1944 года был главным архитектором г.Минска, в 1947-1954 годах руководил архитектурно-строительным сектором АН Беларуси, преподавал в БПИ. Один из участников разработки проектов и застройки центра Минска и его главного проспекта (сейчас проспект Независимости). Автор исследований по градостроительству Беларуси. Умер в 1963 году.

1959 год - Логвин Олег Николаевич, белорусский спортсмен (велосипедный спорт), заслуженный мастер спорта СССР (1980). В 1982 года окончил Белорусский институт физической культуры. Чемпион Олимпийских игр (1980) в шоссейной командной гонке на 101 км. Серебряный (1981) и бронзовый (1982) призер чемпионатов мира в командной гонке на 100 км. Победитель велогонок Мира (1981, 1984) в командном зачете. Победитель многодневных международных соревнований в личном зачете (1980).-0-

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