Бесконечные ноги Натальи Рудовой никого не оставили равнодушными (Фото)

Девушка отправилась на самолете в путешествие, а по пути не упустила шанса сделать несколько кадров в роскошной обстановке. Для этого Наталья Рудова примерила белую рубашку и удобно разместилась в кресле, однако не это привлекло внимание юзеров. Бесконечные ноги актрисы никого из людей не оставили равнодушными.











Именно эта деталь на снимках стала предметом обсуждения и восхищения. Неудивительно, что пост собрал огромное число хвалебных отзывов и массу лайков. -0-





Фото из Instagram



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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Наталья Рудова недавно опубликовала фото в Instagram, которое впечатлило пользователей сети.