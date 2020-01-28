"Бесконечные" ноги Полины Гагариной впечатлили Instagram

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Полина Гагарина опубликовала новый пост в Instagram и вызвала бурную реакцию подписчиков.

Артистка поделилась свежим снимком со съемок проекта "Голос.Дети" и получила массу восторженных откликов. Фанаты Гагариной принялись обсуждать внешний вид и наряд певицы, а другие не скупились на комплименты: "Космически красива", "Полина, у вас просто бесконечные ноги", "Очень красивая".

Пост за короткое время собрал десятки тысяч лайков, а под ярким фото продолжает увеличиваться количество восторженных комментариев. -0-