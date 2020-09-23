Бесконечные ноги Виктории Лопыревой восхитили Instagram

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модель Виктория Лопырева разместила у себя на странице в Instagram снимок, которые впечатлил юзеров.

Знаменитость запечатлели возле бассейна в черном топе и с утонченным макияжем, однако не это привлекло внимание фолловеров. Восторг у пользователей вызвали бесконечные ноги Виктории Лопыревой.

Многие посчитали, что дело в ракурсе снимка, однако другие, напротив, уверены, что причина в природных достоинствах девушки. Впрочем, все сошлись во мнении, что Лопырева выглядит потрясающе, поэтому пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-