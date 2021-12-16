Беспокойство домашнего питомца помогло спасти жизнь маленькой девочке

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный случай произошел с семьей, которая поделилась историей в Twitter.

Женщина по имени Келли Эндрю рассказала пользователям, что в один из вечеров их собака смогла спасти жизнь маленькой дочери. Песик не находил себе места и всячески пытался попасть в комнату к ребенку. Малышка болела, поэтому родители настаивали на том, чтобы ее не трогали, однако собака настаивала на своем.

Животному удалось проникнуть в помещение, и тут перед родителями открылась ужасная правда. Дочь перестала дышать, а питомец пытался вернуть ей жизнь.

Родители отвезли малышку в больницу, где ей смогли помочь врачи. "Мы провели ночь в больнице. Не знаю, что могло бы произойти, если бы он не разбудил ее. Мы не заслуживаем собак", - подчеркнула Эндрю. Позже женщина рассказала, что ребенку стало гораздо лучше, и семья вернулась домой, а питомец получил заслуженную награду.-0-