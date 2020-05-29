Бесстрашная старушка схватила кобру за хвост и выкинула ее из дома – видео

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Индии впечатлила тысячи пользователей сети, когда расправилась с коброй одной рукой, внимание на видео обратило издание NDTV.

Бесстрашная старушка занималась во дворе дома своими делами, когда увидела смертельно опасную кобру. Не долго думая, она спокойна схватила змею за хвост, а затем протащила ее по земле к деревьям. После этого женщина с невозмутимым видом выкинула рептилию и вернулась к своим делам.

Grandma that's not the way to treat a COBRA???? pic.twitter.com/RkQg8gdBQk — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 26, 2020

Такая храбрость старушки впечатлила сотни тысяч пользователей сети. Юзеры написали множество восторженных комментариев, а также принялись шутить: "Кобра, должно быть, была смущена: "Меня вообще кто-нибудь боится?", "Старушка профессионал", "Кобра явно такого не ожидала!". Ролик уже посмотрели более 200 тысяч раз. -0-