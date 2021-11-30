Бесстрашная женщина голыми руками выкинула из гаража питона (Видео)

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впечатляющие кадры удалось запечатлеть семье из США, которыми они с радостью поделились на YouTube.

В один из дней парень искал свою маму. Дома ее не было, однако позже женщину нашли в гараже. Причем, то, чем она занималась, удивило всех. Оказалось, что мама отправилась за какими-то вещами, но обнаружила в гараже огромного питона. Змея забралась под машину и застряла в колесе. Бесстрашная женщина схватила рептилию и начала тянуть на улицу.

За этим занятием ее и обнаружила семья. Сын решил помочь и совместными усилиями они смогли вытащить длинную змею на улицу. Неудивительно, что кадры впечатлили огромное число юзеров, ведь за короткое время ролик посмотрели сотни тысяч раз. -0-