Бесстрашный хаски дразнил кота и получил тумаков - видео

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принято считать, что кошки боятся собак, однако эти кадры доказывают обратное.

Пес, по всей видимости, потерял страх и стал лаять на местного кошачьего "авторитета". Тот не стал пропускать мимо ушей издевательское "гав" и надавал хаски тумаков. Казалось бы, на этом все и закончилось, но неугомонный пес продолжил издеваться.

Как только кот отворачивается, то хаски вновь накидывается на "пушистого". Причем, в глазах пса нет ни капли страха, а только мысль о том, как посильнее задеть кота.

Мнения пользователей сети разделилось. Кто-то считает, что кот отважный, ведь не побоялся дать отпор обидчику, который больше него в два раза, а другие, напротив, считают, что хаски надо защищать от этого зверя. -0-