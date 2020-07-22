Без макияжа и в цветах: Ольга Серябкина восхитила Instagram новым снимком

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица и бывшая участница группы Serebro разместила в Instagram несколько нежных снимков, которые впечатлили пользователей.

Девушка предстала перед камерой в нежном белом сарафане, который выгодно подчеркнул фигуру артистки. Для фона звезда выбрала цветущее дерево, что только добавило привлекательности кадрам. Дополнил образ цветочный принт на наряде Ольги Серябкиной.

Разумеется, пользователи сети восхитились фотографиями и принялись писать в комментариях множество восхищенных отзывов. Они отметили, что певица выглядит очень нежно и безумно красиво.-0-