Без улыбки смотреть на этого котенка невозможно - пушистик еле справляется со сном! (Видео)

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Тайваня недавно разместил на YouTube настолько забавные и милые кадры, которые очаровали пользователей.

Мужчина рассказал, что в недавней поездке взял себе нового питомца - маленького котенка. Питомец некоторое время привыкал к новому дому, а теперь очень рад новому хозяину.

Каждый раз, когда мужчина встает на работу - его уже ждет пушистик, который не засыпает, пока житель Тайваня не уйдет из дома. Один из таких моментов записали на видео, где котик еле справляется со сном. Без улыбки смотреть на этого котенка невозможно, поэтому неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров.-0-

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