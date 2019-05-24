Бездомная кошка защитила людей от койота

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калифорнии (США) бездомная кошка защитила спящих жильцов дома от койота, сообщает американский телеканал ABC .

Камера запечатлела момент, как кошка прогоняет хищника от припаркованной рядом с домом машины. Койот получил несколько ударов лапой, после чего покинул территорию.

Жители дома рассказали, что у кошки нет хозяев, однако это не помешало ей стать на защиту людей.

Во время поединка животное не пострадало.-0-