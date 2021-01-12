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Калейдоскоп
12 января 2021, 01:45

Бездомная собака повздорила с львицей и попала на видео

Фото Yandex
Фото Yandex

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры с участием храброй уличной собаки удалось запечатлеть очевидцам из Индии. Видео было загружено в Twitter.

Несколько человек стали свидетелями необычной картины, ведь не часто увидишь, как бездомная собака смело ругается с дикой львицей. В какой-то момент животное выходит из леса и начинает приближаться к людям, но дорогу ей преграждает смелая собака.

Пес бесстрашно подходит к львице, а после начинает с ней драться. Затем схватка быстро заканчивается и бездомная собака, по всей видимости, решила пролаять в адрес дикого животного несколько неприятных слов.

Многие юзеры восхитились смелостью песика, а другие пожелали, чтобы у них было ее столько же. Неудивительно, что видео быстро собрало более 180 тысяч просмотров. -0-

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