Бездомная спела оперу Пуччини в метро Лос-Анджелеса и прославилась на весь мир

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские полицейские сняли в метро Лос-Анджелеса видео, на котором изображена бездомная женщина, поющая оперу Пуччини. Ролик стал вирусным, и люди со всего мира призывают певицу выйти на настоящую сцену, сообщает Agence France-Presse .

"4 млн человек называют Лос-Анджелес домом, - говорится в твите, сопровождающем видеоролик полицейского управления Лос-Анджелеса. - 4 млн историй, 4 млн голосов... Иногда нужно просто остановиться, чтобы услышать что-то прекрасное".

На видео, которое собрало около 600 тыс. просмотров с момента публикации 26 сентября, изображена хрупкая блондинка с косичками, поющая прекрасную версию арии Пуччини. Женщина стоит на платформе метро с тележкой и несколькими пакетами.

Местные СМИ узнали в обладательнице сопрано 52-летнюю Эмили Замурку - скрипачку и пианистку, эмигрировавшую в США из России в возрасте 24 лет. По данным американской радиостанции KABC, у Эмили нет оперного образования. Какое-то время она работала учителем, однако вынуждена была прекратить эту деятельность из-за проблем со здоровьем.

Певица сказала в беседе с журналистом KABC, что она была бы счастлива иметь крышу над головой и музыкальные инструменты. По ее словам, она поет в метро потому, что там прекрасная акустика.

Несколько пользователей Twitter, услышав пение Эмили, обратились к представителям популярных американских телепередач и шоу талантов, чтобы обратить их внимание на одаренную певицу. Многие комментаторы пророчат Эмили успех на мировой сцене.-0-