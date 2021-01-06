Бездомный спас из горящего здания 16 животных, когда даже пожарные побоялись туда войти

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Кит из США доказал всему миру, что быть хорошим человеком нужно внутри, а не снаружи. Его историю рассказывает издание Lad Bible.

53-летний Кит Уолкер из Атланты не имеет крыши над головой, однако это не помешало ему проявить лучшие человеческие качества и спасти жизнь 16 животным. Инцидент произошел в одном из приютов для четвероногих, когда мужчина пришел погулять со своим псом.

Кит приводил своего друга в приют, из-за чего у него были хорошие отношения с владелицей здания по имени Грейси Хэмил. Девушка позволяла бездомному оставлять своего питомца, чтобы тот ночевал в тепле и гулял с друзьями. Утром Кит шел забрать собаку, но увидел дым и пламя, которое заперло животных в здание.

Тогда бездомный бросился в горящий дом, когда даже пожарные, прибывшие на место, замешкались и побоялись приближаться к испуганным животных. Кит, как он позже рассказал, очень боялся, однако преодолел себя и вытащил из горящего помещения десять котов и шесть собак. Своим героическим поступком мужчина спас жизнь животным, а сам стал местным героем. Здание сильно выгорело, однако обитатели приюта остались живы и уже переехали в более просторное помещение. -0-

Фото Lad Bible