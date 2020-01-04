Бездомный в Москве отсудил у фитнес-клубов более 140 тысяч рублей

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Сергей нашел интересный лайфхак, как переночевать бездомному в Москве за скромные деньги, об этом сообщает Телеканал 360.

Бездомный купил у одного из московских фитнес-клубов безлимитный годовой абонемент за 11,1 тыс. рублей. Почти пол года он приходил в зал по ночам и "медитировал" на коврике в углу. Помимо этого, мужчина арендовал шкафчик в раздевалке, чтобы хранить свои вещи.

В итоге, другие посетители спортзала начали жаловаться руководству фитнес-клуба на Сергея и работники спортзала запретили бездомному посещать их заведение с 00:00 и до 07:00 утра, а после и вовсе забрали абонемент. Перед этим они вскрыли шкафчик бездомного, где, согласно акту администрации, хранилась просроченная еда, пустые бутылки из-под спиртного и мусор.

Абонемент Сергея аннулировали и он решил обратиться с жалобой к чиновникам и в прокуратуру. В фитнес-клубе начались проверки, но абонемент бездомному так и не восстановили.

Позже Сергей решил осенью 2018 года приобрести новый абонемент в спорт зал, но в другой клуб из той же сети. Он заплатил 20 тысяч, однако "переночевать" ему удалось там только два раза.

Сергей вновь начал писать жалобы и уже обратился в суд, который обязал фитнес-клубы выплатить бездомному компенсацию и моральный вред. В свою очередь, у Сергея не оказалось паспорта, чтобы ее получить, однако представители спортзалов так и не смогли пояснить, как они заключали с ним договор и получали деньги без документа.

Судья принял решение, что фитнес-клубы обязаны выплатить бездомному 57,5 тысячи и 53,9 тысячи рублей соответственно. Плюс ко всему, по 15 тысяч с каждого за моральный ущерб. Всего Сергею от организаций причитается 140 тысяч рублей. -0-