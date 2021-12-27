Безответственность девушки после увеличения губ привела к серьезным последствиям

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша из США недавно опубликовала в TikTok видео, которое удивило пользователей сети.

Морган Праудлок рассказала, что с ней произошла опасная ситуация, а все из-за ее безответственности. Как оказалось, девушка вколола себе филлеры на основе гиалуроновой кислоты, чтобы увеличить губы. Врач сделал несколько инъекций, процедура прошла успешно, однако следующее безответственное решение блогерши привело к серьезным последствиям.

Сразу после клиники девушка отправилась на вечеринку, где пила алкогольные напитки, проигнорировав правило, что алкоголь можно употреблять только спустя 24 часа после процедуры. На утро губы девушки опухли и увеличились в размере. Область вокруг них тоже вздулась, а лицо отекло, из-за чего блогерша не могла открыть глаза. Этот ролик приобрел популярность и быстро собрал множество просмотров.-0-