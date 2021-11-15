Безумная Наталья Рудова удивила Instagram – это интересно!

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Наталья Рудова опубликовала в Instagram несколько постов и предложила юзерам выбрать понравившийся образ.

Для этого актриса разместила три фото, где звезда предстала в сдержанном и утонченным виде, после Наталья Рудова показалась перед камерой в голливудском стиле из двадцатого десятилетия прошлого века, однако больше всего вызвал обсуждения безумный стиль Натальи Рудовой.

Последний кадр удивил Instagram, а многие поклонники знаменитости не смогли промолчать. В комментариях они отметили, что Наталья Рудова выглядит очень стильно и безумно. Необычная атмосфера снимка пришлась по вкусу фанатам, ведь за короткое время под записью появилась масса отзывов и лайков. -0-