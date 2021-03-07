Безумную схватку двух кенгуру записали на видео в Австралии

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница города Лукастон в Австралии мирно ехала по лесной дороге, когда путь ей перегородили два кенгуру. Кадры она разместила в Facebook.

Джудит Бренсон возвращалась домой, когда стала свидетельницей безумной схватки двух кенгуру. Прямо перед ее машиной животные сошлись в жестокой битве. Что было причиной конфликта - не уточняется. Девушка, в свою очередь, отметила, что поединок выдался очень жарким, на который можно было бы делать ставки.

В конечном итоге, два кенгуру прекратили схватку, а один из них поспешил уйти, чтобы пощипать травку. Ролик привлек внимание юзеров, которые оставили множество разнообразных комментариев. -0-