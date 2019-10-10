Безумный фанат выследил певицу с помощью отражений в глазах на фото и напал на нее

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тщательное расследование, которое достойно Шерлока Холмса, провел парень из Японии. Ему удалось выследить свою любимую поп-звезду по отражению предметов в ее глазах, когда девушка делала селфи, сообщает Asione .

Полиция Токио задержала 26-летнего Хибики Сато, который напал на 21-летнюю поп-звезду Эну Мацуока. Знаменитость тщательно скрывала свое место жительства, однако молодой человек смог определить дом и улицу, изучив селфи девушки в соцсетях.

Фото Asiaone

С помощью фотографий он исследовал отражение в глазах девушки и вычислил автобусную остановку и пейзаж. После этого одержимый фанат использовал сервисы Google и нашел дом и даже, примерно, определил этаж, на котором располагается квартира поп-звезды.

В конечном итоге, 26-летний фанат собрал все детали мозаики и отправился на предполагаемое место жительства. Там он дождался девушку и стал к ней домогаться, а после напал. К счастью, местная поп-звезда смогла отбиться. Она отделалась испугом и несколькими царапинами, а вот молодой человек поплатился за свои действия. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения и чуть позже был задержан полицией. -0-