Безумный хорек заставил смеяться миллионы юзеров сети (Видео)

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в социальной сети Reddit появился небольшой ролик, который заставит плакать от смеха даже самых непробиваемых людей.

В кадре запечатлен безумный хорек, хозяин которого подносит ему свою ногу. В этот момент малыш очень бурно реагирует и совершает сразу несколько действий, которые помогли видео стать вирусным.

Сначала зверек испугался огромной лапы человека, а после принялся безумствовать, что привело к эпичному падению с кровати. Все действия хорька заставили смеяться миллионы юзеров, которые оставили сотни тысяч лайков. -0-