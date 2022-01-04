Безумный пес рассмешил и очаровал многочисленных юзеров YouTube (Видео)

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США уже давно привыкла к выходкам своего песика, однако одну из них она разместила на YouTube и сразу же привлекла внимание пользователей.

В кадре можно увидеть, как питомец врывается в комнату дочери хозяйки. По словам женщины, четвероногий каждый раз здесь сходит с ума, что со стороны выглядит очень смешно. Юзеры тоже оценили безумного пса и не смогли без улыбки смотреть ролик.

Что является причиной такого поведения - американка не знает, однако песик своей выходкой уже успел рассмешить и очаровать огромное число юзеров YouTube.-0-