Безусловная любовь: горилла прижимает к себе новорожденную малышку

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоопарке Лос-Анджелеса впервые за 20 лет появилась на свет горилла. Об этом сообщает CNN.

Лос-Анджелесский зоопарк объявил в Instagram, что маленькая горилла появилась на свет в середине января. Мама малышки, 25-летняя западная равнинная горилла Н'Джиа, чувствует себя хорошо.

"Это историческое событие - большой шаг вперед для сохранения популяции горилл западной равнины, - отметила генеральный директор зоопарка Дениз Верре. - Впервые за более чем два десятилетия у жителей Лос-Анджелеса появилась уникальная возможность наблюдать за тем, как растет горилла".

Сразу после родов Н'Джиа расположилась на своем любимом солнечном месте в вольере, чтобы отдохнуть и поесть. Чуть позже мама и новорожденная малышка присоединились к остальным гориллам, среди которых и отец семейства, 32-летний самец по имени Келли.

Детеныш пока недостаточно силен, чтобы висеть на спине матери, поэтому Н'Джиа трепетно прижимает малышку к груди, с любовью глядя на нее.

Посетителей зоопарка, которые приходят посмотреть на маленькую гориллу, просят вести себя тише и свести разговоры к минимуму, чтоб не слишком тревожить маму и детеныша.-0-